無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
XCCX - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1057
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このインディケータはCCI（Commodity Channel Index、商品チャンネル指数）の修正版です。
標準的なインディケータとこのインディケータの主な違いは、10の平滑化アルゴリズムのから適切なものを選択できることです。
- SMA - 単純移動平均
- EMA - 指数移動平均
- SMMA - 平滑化された移動平均
- LWMA - 線形加重移動平均
- JJMA - JMA適応平均
- JurX - ウルトラリニア平滑化
- ParMA - パラボリック平滑化
- T3 - Tillsonの複数指数平滑化
- VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化
- AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化
Phaseパラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。
- JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。
- それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率です。
- VIDYAでは CMOオシレータ期間、AMAでは低速EMAの期間です。
- AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。
いくつかの平滑化バリアントはインディケータシグナルの異なった解釈を必要とすることは当然です。 売られ過ぎ/買われ過ぎレベルは動的に変更されるバリアントではボリンジャーバンド®に基づいて示され、より正確さを提供します。
このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder</b0>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/489