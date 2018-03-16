ma-shift Puria method

アイディアの著者: Sergey Deev、mq5コードの著者: barabashkakvn

このエキスパートアドバイザーは、いくつかの変更を加えてPuriaメソッドに基づいています。

EAは高速MAと低速MAの交差シグナルを使用せず、片方向の移動を代わりに使用します。シグナルはMACDとそのゼロレベルの交差と1ティックあたりのピップ数（Shift (vertically) between MA Fast and MA Slowパラメー^タ）として測定されるMAの傾きによって確認されます。EAは、従来のトレール注文機能またはフラクタルベースのトレール注文を使用します。

最適化は、2010年のOHLC価格を使用して実行され、テストは、2010年から2017年のデータを使用して「全てのティック」モードで実行されました。





入力パラメータ