ma-shift Puria method - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 905
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
アイディアの著者: Sergey Deev、mq5コードの著者: barabashkakvn
このエキスパートアドバイザーは、いくつかの変更を加えてPuriaメソッドに基づいています。
EAは高速MAと低速MAの交差シグナルを使用せず、片方向の移動を代わりに使用します。シグナルはMACDとそのゼロレベルの交差と1ティックあたりのピップ数（Shift (vertically) between MA Fast and MA Slowパラメー^タ）として測定されるMAの傾きによって確認されます。EAは、従来のトレール注文機能またはフラクタルベースのトレール注文を使用します。
最適化は、2010年のOHLC価格を使用して実行され、テストは、2010年から2017年のデータを使用して「全てのティック」モードで実行されました。
入力パラメータ
- Manual lot: "true" -> use MANUAL lot, "false" -> use risk percent - ポジション数量計算原則（手動または余剰証拠金の割合）
- Lots - 手動で設定されたポジション数量
- Stop loss (in pips) - 逆指値
- Take profit (in pips) - 指値
- Trailing stop, if use Fractal trailing - do not use Trailing (in pips) - トレール注文値を使用しないで、フラクタルベースの後続を使用する場合はこのオプションを無効にする必要があります
- Trailing step (in pips) - トレールステップ値
- Risk in percent for a deal from a free MARGIN - 余剰証拠金の割合としての取引あたりのリスク
- Maximum number of positions in one direction - 一方向のポジションの最大数を設定します
- magic number - エキスパートアドバイザー識別子
- Fractal trailing, if use Trailing stop - do not use Fractal trailing - フラクタルベースのトレール注文は、伝統的なトレール注文を使用する場合は無効にする必要があります
- MA Fast: averaging period - 高速移動平均の平均化期間
- MA Slow: averaging period - 低速移動平均の平均化期間
- Shift (vertically) between MA Fast and MA Slow (in pips) - 2つの移動平均の間の最低距離
- MACD: period for Fast average calculation - 高速移動平均期間
- MACD: period for Slow average calculation - 低速移動平均期間
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19578
