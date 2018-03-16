説明:

MetaTrader 5では合成商品を作成することができます。このような商品の価格は、多くの金融商品の現行価値に左右されます。

株式市場におけるこのような商品の例は株価指数です。FOREX市場の指数はUSDXとEURXです。

取引では、このような銘柄は、早い段階で世界的な市場動向の始まりと終わりを見つけることを可能にする。

対応する通貨ペアの一定量の分足（この場合は5）にわたって、高値/安値レンジに対する終値の現在の位置を平均して、通貨の強さの指標を作成することができます。

この例でのForex通貨の強さは、以下の式を使用して計算されます。

<FOREX.EUR> = (EURUSD+EURGBP+EURCHF+EURJPY)/4

<FOREX.USD> = (USDCHF+USDEUR+USDGBP+USDJPY)/4

<FOREX.GBP> = (GBPUSD+GBPEUR+GBPCHF+GBPJPY)/4

<FOREX.JPY> = (JPYUSD+JPYEUR+JPYGBP+JPYCHF)/4

<FOREX.CHF> = (CHFUSD+CHFGBP+CHFJPY+CHFEUR)/4



この例では、通貨の強さは0〜100の範囲でプロットされ、中央の線はレベル50を通過します。どの瞬間においても、通貨の強さの合計は50に等しいです。つまり、通貨は他の通貨を犠牲にして移動します。米ドルの世界的な動きは、株式市場と商品市場、そして為替市場に反映されています（すべての市場が相互に関係しているため）。

CurrencyPowerIndex.mqhファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Includeにコピーします。

FOREX_Currency_Power.mq5を起動すると、FOREX.EUR.M5、FOREX.USD.M5、FOREX.GBP.M5、FOREX.JPY.M5、FOREX.CHF.M5の合成商品が気配値ウィンドウに表示されます。

図1 「気配値」でのOREX.EUR.M5、FOREX.USD.M5、FOREX.GBP.M5、FOREX.JPY.M5、FOREX.CHF.M5合成商品







図2 FOREX.EUR.M5合成商品のティックチャート







図3. FOREX.USD.M5合成商品のティックチャート



図4. FOREX.GBP.M5合成商品のティックチャート







図5. FOREX.JPY.M5合成商品のティックチャート







図6. FOREX.CHF.M5合成商品のティックチャート





図7. EUR、USD、GBP、JPY、CHFの強さ

