Daniella - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
実際の著者: Kvant

Average True Rangeを使用したセマフォシグナル指標です。シグナルは、ATRが下降後に上昇し始めると現れます。指標の色は、ローソク足の方向に依存します。

図1　Daniella指標

図1　Daniella指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19426

Exp_Stopreversal_Tm Exp_Stopreversal_Tm

このエキスパートアドバイザーは、ストップリバーサル指標のシグナルに基づいており、厳密な取引時間間隔を設定することができます。

Ping Ping

ターミナル内のクオーツの遅れを示す実時間指標です。

リスク リスク

余剰証拠金に基づいて最大ロットを計算します。

StochValues StochValues

この指標は、各時間枠のユーザ定義ストキャスティクス期間の値を含むテキストブロックを表示します。