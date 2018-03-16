無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Daniella - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者: Kvant
Average True Rangeを使用したセマフォシグナル指標です。シグナルは、ATRが下降後に上昇し始めると現れます。指標の色は、ローソク足の方向に依存します。
図1 Daniella指標
