無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Fractal_Levels - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 803
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
チャネルがフラクタルに基づいて描画されます。
図1 Fractal_Levels指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19437
StochValues
この指標は、各時間枠のユーザ定義ストキャスティクス期間の値を含むテキストブロックを表示します。リスク
余剰証拠金に基づいて最大ロットを計算します。
VR Overturn
マルティンゲールと反マルティンゲールPS Magicas - 3つの移動平均線
PS Magicas - 目標エントリと可能なエントリを与える3つの移動平均です。