ポケットに対して
インディケータ

Fractal_Levels - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
803
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
チャネルがフラクタルに基づいて描画されます。

図1　Fractal_Levels指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19437

