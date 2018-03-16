Exp_Stopreversal_Tmエキスパートアドバイザーは、ストップリバーサル 指標のシグナルに基づいており、厳密な取引時間間隔を設定することができます。

取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに指標に色のついた矢印が表示された場合に形成されます。

指定された時間間隔で取引する入力パラメータで取引時間を指定することができます。

input bool TimeTrade= true ; input HOURS StartH=ENUM_HOUR_0; input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; input HOURS EndH=ENUM_HOUR_23; input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59;

操作開始時刻には2つの変数（時間と分）、終了時刻には2つの同様の変数があります。

デフォルト設定では、エキスパートアドバイザーは0:00から取引セッション全体で取引することができますが、すべてのポジションは23:59に決済されます。

開始時刻が指定された終了時刻よりも遅い場合、エキスパートアドバイザーは翌日の指定された時刻にポジションを決済します。

エキスパートアドバイザーの適切な動作にはコンパイルされたStopreversal.ex5 ファイルのterminal_data_directory\MQL5\Indicatorsへの配置を必要とします。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されました。逆指値と指値は検証では使用されませんでした。

図1 チャートでの約定の例

2016 USDJPY H1のテスト結果:

図2 テスト結果チャート