ポケットに対して
インディケータ

KLines - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
1178
(25)
klines.mq5 (13.8 KB) ビュー
実際の著者：

Kalenzo

5つの異なる時間軸を持つ支持/抵抗レベルのセット期間の極値がレベルとして使用されています。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年2月3日に公開されました。

KLines指標

KLines指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1948

