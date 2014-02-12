代码库部分
指标

LW_Fractals - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
真实作者:

Gosha

分形指标 (来自 Bill Williams) 是5个烛形(柱)的信息, 最高(最低)的烛形平均.

本指标只基于三个烛形 (不是五个) 来绘制分形箭头.

本指标首先于2008年2月5日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com代码库中.

LW_Fractals 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1937

