分形指标 (来自 Bill Williams) 是5个烛形(柱)的信息, 最高(最低)的烛形平均.
本指标只基于三个烛形 (不是五个) 来绘制分形箭头.
本指标首先于2008年2月5日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com代码库中.
LW_Fractals 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1937
INERCIA_bars
依赖于价格改变大小的彩色价格图表柱.Stoch_3HTF
在一个图表上显示三个不同时段的随机振荡指标主线.
EMA_Prediction_HTF_Signal
EMA_Prediction_HTF_Signal 指标基于 EMA_Prediction 指标通过彩色趋势指示的图形对象显示趋势的方向, 并可以通过声音信号提供提醒并给您的智能手机推送通知.KGHP
一个标准的高频率过滤器.