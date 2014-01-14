CodeBaseSecciones
LW_Fractals - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Autor real:

Gosha

Un fractal (por Bill Williams) es la formación de cinco velas (barras), en las que la vela promedio tiene el máximo más alto (mínimo más bajo).

Este indicador trazado basado en el vector de fractal en sólo tres velas (no cinco).

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 05.02.2008.

