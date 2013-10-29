CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

LW_Fractals - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2580
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Gosha

Фрактал (по Биллу Вильямсу) - это формирование из пяти свечей (баров), в котором средняя свеча имеет наибольший максимум (наименьший минимум).

Этот индикатор отрисовывает значок фрактала не по пяти свечкам, а по трем свечам!

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 05.02.2008.

Индикатор LW_Fractals

Индикатор LW_Fractals

LinearRegressionLine LinearRegressionLine

Линия линейной регрессии с размещением данных в индикаторном буфере.

Moving Average Moving Average

Советник Moving Average торгует по пересечению ценой скользящей средней.

Exp_BlauCMomentum Exp_BlauCMomentum

Торговая система с использованием индикатора Candle Momentum.

DigitalF-T01 DigitalF-T01

Цифровой фильтр быстрого тренда с опорной линией, выполненный в виде облака.