LW_Fractals - индикатор для MetaTrader 5
- 2580
Реальный автор:
Gosha
Фрактал (по Биллу Вильямсу) - это формирование из пяти свечей (баров), в котором средняя свеча имеет наибольший максимум (наименьший минимум).
Этот индикатор отрисовывает значок фрактала не по пяти свечкам, а по трем свечам!
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 05.02.2008.
Индикатор LW_Fractals
