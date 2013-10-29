Реальный автор:

Gosha

Фрактал (по Биллу Вильямсу) - это формирование из пяти свечей (баров), в котором средняя свеча имеет наибольший максимум (наименьший минимум).

Этот индикатор отрисовывает значок фрактала не по пяти свечкам, а по трем свечам!

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 05.02.2008.





Индикатор LW_Fractals