アイディアの著者: JS_Sergey、mq5コードの著者: barabashkakvn
このエキスパートアドバイザーはビルウィリアムズの戦略に基づいています。
ビルウィリアムズは、フラクタルブレイクアウトで優れた市場エントリを提案しました。
逆指値は、シフトなしでアリげーたの唇レベル（緑線）に設定され、指値はフラクタルとMAの間のFiboレベルに基づいて決定されます。
EAは、フラクタルブレイクアウトを期待して、指値注文を使用してトレンド方向に市場にエントリします。指値は1.618および4.618で設定されます。
最初の指値注文のロットは、2番目の注文ロットの2倍でなければなりません。
Fibo 1.618でポジション＃1の指値が発動した場合、ポジション＃2を損益分岐点に移動させる必要があります。
トレール注文: 市場にトレンドがあるときの期間21MAに基づくEAのトレールポジションです。
ポジションは、アリゲータの唇とバー＃1の始値/終値の交差で決済されます。
.
.
入力パラメータ
- Use time - "Open hour"と"Close hour"の間で取引する/しない
- Open hour - 取引開始時間
- Close hour - 取引終了時間
- Lots - ポジション数量
- Indenting from fractals(in pips) - フラクタルからの距離
- Fibo_1 - フィボナッチレベル1
- Fibo_2 - フィボナッチレベル2
- Use close positions - ポジション決済を有効/無効にする
- Use trailing - トレール注文機能を有効/無効にする
- Use breakeven - ブレイクイーブン有効/無効にする
- Breakeven plus (in pips) - 最低損益レベル
- magic number - エキスパートアドバイザー識別子
M30時間枠でのEAテスト結果（デフォルト設定）
|銘柄
|パス
|結果
|利益
|期待される利益
|利益率
|回復率
|シャープレシオ
|カスタム
|エクイティDD %
|取引
|EURUSD
|0
|3589,84
|589,84
|1,40
|1,18
|2,09
|0,06
|0
|8,39
|421
|EURJPY
|14
|3562,36
|562,36
|1,50
|1,16
|1,46
|0,06
|0
|11,93
|375
|EURGBP
|11
|3293,62
|293,62
|0,77
|1,08
|0,57
|0,03
|0
|14,85
|381
|USDJPY
|3
|2885,70
|-114,30
|-0,33
|0,97
|-0,23
|-0,01
|0
|15,57
|346
|USDCAD
|4
|2884,65
|-115,35
|-0,29
|0,96
|-0,19
|-0,01
|0
|19,77
|397
|AUDUSD
|5
|2835,20
|-164,80
|-0,48
|0,95
|-0,26
|-0,02
|0
|18,77
|344
|GBPUSD
|1
|2772,88
|-227,12
|-0,56
|0,95
|-0,33
|-0,01
|0
|21,45
|408
|EURAUD
|12
|2747,02
|-252,98
|-0,63
|0,94
|-0,41
|-0,02
|0
|19,31
|402
|USDCHF
|2
|2130,49
|-869,51
|-2,48
|0,76
|-0,73
|-0,09
|0
|39,45
|350
|AUDJPY
|9
|1956,90
|-1043,10
|-2,63
|0,72
|-0,76
|-0,10
|0
|45,83
|397
|EURCAD
|16
|1934,13
|-1065,87
|-2,32
|0,77
|-0,73
|-0,09
|0
|44,81
|459
|GBPJPY
|18
|1698,70
|-1301,30
|-3,26
|0,81
|-0,69
|-0,05
|0
|62,46
|399
|EURCHF
|13
|1287,68
|-1712,32
|-4,14
|0,54
|-0,90
|-0,16
|0
|62,75
|414
|AUDCAD
|7
|916,36
|-2083,64
|-5,53
|0,43
|-0,96
|-0,26
|0
|72,25
|377
|AUDCHF
|8
|766,41
|-2233,59
|-5,18
|0,54
|-0,96
|-0,22
|0
|76,44
|431
|AUDNZD
|6
|747,97
|-2252,03
|-6,02
|0,42
|-0,94
|-0,21
|0
|79,05
|374
|GBPCHF
|17
|662,07
|-2337,93
|-5,57
|0,65
|-0,90
|-0,10
|0
|84,41
|420
|CHFJPY
|10
|363,74
|-2636,26
|-6,22
|0,49
|-0,94
|-0,17
|0
|91,35
|424
|EURNZD
|15
|210,11
|-2789,89
|-10,04
|0,45
|-0,93
|-0,30
|0
|93,44
|278
|CADCHF
|19
|145,87
|-2854,13
|-10,77
|0,25
|-0,99
|-0,33
|0
|95,16
|265
M30時間枠でのEAテスト結果（デフォルト設定、"Use close positions" → false）
|銘柄
|パス
|結果
|利益
|期待される利益
|利益率
|回復率
|シャープレシオ
|カスタム
|エクイティDD %
|取引
|EURJPY
|14
|3487,76
|487,76
|1,72
|1,12
|0,70
|0,05
|0
|21,66
|284
|EURGBP
|11
|3366,04
|366,04
|1,27
|1,09
|0,61
|0,04
|0
|16,99
|288
|EURUSD
|0
|3334,82
|334,82
|1,02
|1,08
|1,14
|0,04
|0
|9,13
|329
|EURAUD
|12
|2865,66
|-134,34
|-0,43
|0,97
|-0,13
|-0,01
|0
|27,54
|309
|USDCAD
|4
|2613,52
|-386,48
|-1,17
|0,89
|-0,54
|-0,04
|0
|22,70
|331
|USDJPY
|3
|2540,99
|-459,01
|-1,58
|0,89
|-0,59
|-0,05
|0
|24,15
|291
|AUDUSD
|5
|2511,72
|-488,28
|-1,63
|0,86
|-0,65
|-0,06
|0
|23,30
|300
|EURCAD
|16
|2068,74
|-931,26
|-2,84
|0,83
|-0,62
|-0,08
|0
|44,11
|328
|AUDJPY
|9
|1876,44
|-1123,56
|-3,89
|0,73
|-0,79
|-0,11
|0
|47,54
|289
|EURCHF
|13
|1868,53
|-1131,47
|-3,39
|0,70
|-0,78
|-0,11
|0
|46,57
|334
|GBPUSD
|1
|1834,20
|-1165,80
|-3,85
|0,81
|-0,82
|-0,08
|0
|45,44
|303
|GBPJPY
|18
|1686,64
|-1313,36
|-4,22
|0,83
|-0,70
|-0,05
|0
|61,67
|311
|USDCHF
|2
|1567,90
|-1432,10
|-4,96
|0,68
|-0,84
|-0,14
|0
|56,36
|289
|GBPCHF
|17
|1395,70
|-1604,30
|-4,80
|0,76
|-0,87
|-0,09
|0
|59,79
|334
|AUDCAD
|7
|1198,16
|-1801,84
|-5,87
|0,52
|-0,94
|-0,23
|0
|63,65
|307
|AUDCHF
|8
|1047,31
|-1952,69
|-5,71
|0,62
|-0,95
|-0,19
|0
|66,44
|342
|AUDNZD
|6
|667,17
|-2332,83
|-7,45
|0,44
|-0,98
|-0,24
|0
|78,03
|313
|EURNZD
|15
|226,55
|-2773,45
|-10,63
|0,52
|-0,95
|-0,20
|0
|92,83
|261
|CHFJPY
|10
|179,56
|-2820,44
|-10,26
|0,47
|-0,97
|-0,30
|0
|94,16
|275
|CADCHF
|19
|144,60
|-2855,40
|-11,20
|0,35
|-0,99
|-0,29
|0
|95,21
|255
M30時間枠でのEAテスト結果（デフォルト設定、"Breakeven plus" -> 10）
|銘柄
|パス
|結果
|利益
|期待される利益
|利益率
|回復率
|シャープレシオ
|カスタム
|エクイティDD %
|取引
|EURUSD
|0
|3589,84
|589,84
|1,40
|1,18
|2,09
|0,06
|0
|8,39
|421
|EURJPY
|14
|3562,36
|562,36
|1,50
|1,16
|1,46
|0,06
|0
|11,93
|375
|EURGBP
|11
|3293,62
|293,62
|0,77
|1,08
|0,57
|0,03
|0
|14,85
|381
|USDJPY
|3
|2885,70
|-114,30
|-0,33
|0,97
|-0,23
|-0,01
|0
|15,57
|346
|USDCAD
|4
|2884,65
|-115,35
|-0,29
|0,96
|-0,19
|-0,01
|0
|19,77
|397
|AUDUSD
|5
|2835,20
|-164,80
|-0,48
|0,95
|-0,26
|-0,02
|0
|18,77
|344
|GBPUSD
|1
|2772,88
|-227,12
|-0,56
|0,95
|-0,33
|-0,01
|0
|21,45
|408
|EURAUD
|12
|2747,02
|-252,98
|-0,63
|0,94
|-0,41
|-0,02
|0
|19,31
|402
|NZDUSD
|20
|2338,26
|-661,74
|-1,73
|0,82
|-0,65
|-0,07
|0
|33,36
|383
|USDCHF
|2
|2130,49
|-869,51
|-2,48
|0,76
|-0,73
|-0,09
|0
|39,45
|350
|AUDJPY
|9
|1956,90
|-1043,10
|-2,63
|0,72
|-0,76
|-0,10
|0
|45,83
|397
|EURCAD
|16
|1934,13
|-1065,87
|-2,32
|0,77
|-0,73
|-0,09
|0
|44,81
|459
|GBPJPY
|18
|1698,70
|-1301,30
|-3,26
|0,81
|-0,69
|-0,05
|0
|62,46
|399
|EURCHF
|13
|1287,68
|-1712,32
|-4,14
|0,54
|-0,90
|-0,16
|0
|62,75
|414
|AUDCAD
|7
|916,36
|-2083,64
|-5,53
|0,43
|-0,96
|-0,26
|0
|72,25
|377
|AUDCHF
|8
|766,41
|-2233,59
|-5,18
|0,54
|-0,96
|-0,22
|0
|76,44
|431
|AUDNZD
|6
|747,97
|-2252,03
|-6,02
|0,42
|-0,94
|-0,21
|0
|79,05
|374
|GBPCHF
|17
|662,07
|-2337,93
|-5,57
|0,65
|-0,90
|-0,10
|0
|84,41
|420
|CHFJPY
|10
|363,74
|-2636,26
|-6,22
|0,49
|-0,94
|-0,17
|0
|91,35
|424
|EURNZD
|15
|210,11
|-2789,89
|-10,04
|0,45
|-0,93
|-0,30
|0
|93,44
|278
|USDRUB
|21
|150,86
|-2849,14
|-89,04
|0,00
|-0,97
|-1,29
|0
|97,55
|32
|CADCHF
|19
|145,87
|-2854,13
|-10,77
|0,25
|-0,99
|-0,33
|0
|95,16
|265
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19378
ポジション決済: すべて、勝ち取引のみ、負け取引のみ