ポケットに対して
エキスパート

JS-Chaos - MetaTrader 5のためのエキスパート

発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
883
評価:
(28)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
アイディアの著者: JS_Sergeymq5コードの著者: barabashkakvn

このエキスパートアドバイザーはビルウィリアムズの戦略に基づいています。

ビルウィリアムズは、フラクタルブレイクアウトで優れた市場エントリを提案しました。

逆指値は、シフトなしでアリげーたの唇レベル（緑線）に設定され、指値はフラクタルとMAの間のFiboレベルに基づいて決定されます。

EAは、フラクタルブレイクアウトを期待して、指値注文を使用してトレンド方向に市場にエントリします。指値は1.618および4.618で設定されます。

最初の指値注文のロットは、2番目の注文ロットの2倍でなければなりません。

Fibo 1.618でポジション＃1の指値が発動した場合、ポジション＃2を損益分岐点に移動させる必要があります。

トレール注文: 市場にトレンドがあるときの期間21MAに基づくEAのトレールポジションです。

ポジションは、アリゲータの唇とバー＃1の始値/終値の交差で決済されます。

.

.


入力パラメータ

  • Use time - "Open hour"と"Close hour"の間で取引する/しない
  • Open hour - 取引開始時間
  • Close hour - 取引終了時間
  • Lots - ポジション数量
  • Indenting from fractals(in pips) - フラクタルからの距離
  • Fibo_1 - フィボナッチレベル1
  • Fibo_2 - フィボナッチレベル2
  • Use close positions - ポジション決済を有効/無効にする
  • Use trailing - トレール注文機能を有効/無効にする
  • Use breakeven - ブレイクイーブン有効/無効にする
  • Breakeven plus (in pips) - 最低損益レベル
  • magic number - エキスパートアドバイザー識別子

M30時間枠でのEAテスト結果（デフォルト設定）

銘柄 パス 結果 利益 期待される利益 利益率 回復率 シャープレシオ カスタム エクイティDD % 取引
EURUSD 0 3589,84 589,84 1,40 1,18 2,09 0,06 0 8,39 421
EURJPY 14 3562,36 562,36 1,50 1,16 1,46 0,06 0 11,93 375
EURGBP 11 3293,62 293,62 0,77 1,08 0,57 0,03 0 14,85 381
USDJPY 3 2885,70 -114,30 -0,33 0,97 -0,23 -0,01 0 15,57 346
USDCAD 4 2884,65 -115,35 -0,29 0,96 -0,19 -0,01 0 19,77 397
AUDUSD 5 2835,20 -164,80 -0,48 0,95 -0,26 -0,02 0 18,77 344
GBPUSD 1 2772,88 -227,12 -0,56 0,95 -0,33 -0,01 0 21,45 408
EURAUD 12 2747,02 -252,98 -0,63 0,94 -0,41 -0,02 0 19,31 402
USDCHF 2 2130,49 -869,51 -2,48 0,76 -0,73 -0,09 0 39,45 350
AUDJPY 9 1956,90 -1043,10 -2,63 0,72 -0,76 -0,10 0 45,83 397
EURCAD 16 1934,13 -1065,87 -2,32 0,77 -0,73 -0,09 0 44,81 459
GBPJPY 18 1698,70 -1301,30 -3,26 0,81 -0,69 -0,05 0 62,46 399
EURCHF 13 1287,68 -1712,32 -4,14 0,54 -0,90 -0,16 0 62,75 414
AUDCAD 7 916,36 -2083,64 -5,53 0,43 -0,96 -0,26 0 72,25 377
AUDCHF 8 766,41 -2233,59 -5,18 0,54 -0,96 -0,22 0 76,44 431
AUDNZD 6 747,97 -2252,03 -6,02 0,42 -0,94 -0,21 0 79,05 374
GBPCHF 17 662,07 -2337,93 -5,57 0,65 -0,90 -0,10 0 84,41 420
CHFJPY 10 363,74 -2636,26 -6,22 0,49 -0,94 -0,17 0 91,35 424
EURNZD 15 210,11 -2789,89 -10,04 0,45 -0,93 -0,30 0 93,44 278
CADCHF 19 145,87 -2854,13 -10,77 0,25 -0,99 -0,33 0 95,16 265

M30時間枠でのEAテスト結果（デフォルト設定、"Use close positions" → false）

銘柄 パス 結果 利益 期待される利益 利益率 回復率 シャープレシオ カスタム エクイティDD % 取引
EURJPY 14 3487,76 487,76 1,72 1,12 0,70 0,05 0 21,66 284
EURGBP 11 3366,04 366,04 1,27 1,09 0,61 0,04 0 16,99 288
EURUSD 0 3334,82 334,82 1,02 1,08 1,14 0,04 0 9,13 329
EURAUD 12 2865,66 -134,34 -0,43 0,97 -0,13 -0,01 0 27,54 309
USDCAD 4 2613,52 -386,48 -1,17 0,89 -0,54 -0,04 0 22,70 331
USDJPY 3 2540,99 -459,01 -1,58 0,89 -0,59 -0,05 0 24,15 291
AUDUSD 5 2511,72 -488,28 -1,63 0,86 -0,65 -0,06 0 23,30 300
EURCAD 16 2068,74 -931,26 -2,84 0,83 -0,62 -0,08 0 44,11 328
AUDJPY 9 1876,44 -1123,56 -3,89 0,73 -0,79 -0,11 0 47,54 289
EURCHF 13 1868,53 -1131,47 -3,39 0,70 -0,78 -0,11 0 46,57 334
GBPUSD 1 1834,20 -1165,80 -3,85 0,81 -0,82 -0,08 0 45,44 303
GBPJPY 18 1686,64 -1313,36 -4,22 0,83 -0,70 -0,05 0 61,67 311
USDCHF 2 1567,90 -1432,10 -4,96 0,68 -0,84 -0,14 0 56,36 289
GBPCHF 17 1395,70 -1604,30 -4,80 0,76 -0,87 -0,09 0 59,79 334
AUDCAD 7 1198,16 -1801,84 -5,87 0,52 -0,94 -0,23 0 63,65 307
AUDCHF 8 1047,31 -1952,69 -5,71 0,62 -0,95 -0,19 0 66,44 342
AUDNZD 6 667,17 -2332,83 -7,45 0,44 -0,98 -0,24 0 78,03 313
EURNZD 15 226,55 -2773,45 -10,63 0,52 -0,95 -0,20 0 92,83 261
CHFJPY 10 179,56 -2820,44 -10,26 0,47 -0,97 -0,30 0 94,16 275
CADCHF 19 144,60 -2855,40 -11,20 0,35 -0,99 -0,29 0 95,21 255

M30時間枠でのEAテスト結果（デフォルト設定、"Breakeven plus" -> 10）

銘柄 パス 結果 利益 期待される利益 利益率 回復率 シャープレシオ カスタム エクイティDD % 取引
EURUSD 0 3589,84 589,84 1,40 1,18 2,09 0,06 0 8,39 421
EURJPY 14 3562,36 562,36 1,50 1,16 1,46 0,06 0 11,93 375
EURGBP 11 3293,62 293,62 0,77 1,08 0,57 0,03 0 14,85 381
USDJPY 3 2885,70 -114,30 -0,33 0,97 -0,23 -0,01 0 15,57 346
USDCAD 4 2884,65 -115,35 -0,29 0,96 -0,19 -0,01 0 19,77 397
AUDUSD 5 2835,20 -164,80 -0,48 0,95 -0,26 -0,02 0 18,77 344
GBPUSD 1 2772,88 -227,12 -0,56 0,95 -0,33 -0,01 0 21,45 408
EURAUD 12 2747,02 -252,98 -0,63 0,94 -0,41 -0,02 0 19,31 402
NZDUSD 20 2338,26 -661,74 -1,73 0,82 -0,65 -0,07 0 33,36 383
USDCHF 2 2130,49 -869,51 -2,48 0,76 -0,73 -0,09 0 39,45 350
AUDJPY 9 1956,90 -1043,10 -2,63 0,72 -0,76 -0,10 0 45,83 397
EURCAD 16 1934,13 -1065,87 -2,32 0,77 -0,73 -0,09 0 44,81 459
GBPJPY 18 1698,70 -1301,30 -3,26 0,81 -0,69 -0,05 0 62,46 399
EURCHF 13 1287,68 -1712,32 -4,14 0,54 -0,90 -0,16 0 62,75 414
AUDCAD 7 916,36 -2083,64 -5,53 0,43 -0,96 -0,26 0 72,25 377
AUDCHF 8 766,41 -2233,59 -5,18 0,54 -0,96 -0,22 0 76,44 431
AUDNZD 6 747,97 -2252,03 -6,02 0,42 -0,94 -0,21 0 79,05 374
GBPCHF 17 662,07 -2337,93 -5,57 0,65 -0,90 -0,10 0 84,41 420
CHFJPY 10 363,74 -2636,26 -6,22 0,49 -0,94 -0,17 0 91,35 424
EURNZD 15 210,11 -2789,89 -10,04 0,45 -0,93 -0,30 0 93,44 278
USDRUB 21 150,86 -2849,14 -89,04 0,00 -0,97 -1,29 0 97,55 32
CADCHF 19 145,87 -2854,13 -10,77 0,25 -0,99 -0,33 0 95,16 265

