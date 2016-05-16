10つの可能なバリアントから平滑化アルゴリズムを選択し、アラートを含む、標準的なMACDインディケータ。

SMA - 単純移動平均 EMA - 指数移動平均 SMMA - 平滑化された移動平均 LWMA - 線形加重移動平均 JJMA - JMA適応平均 JurX - ウルトラリニア平滑化 ParMA - パラボリック平滑化 T3 - Tillsonの複数指数平滑化 VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化 AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化

Phase1およびPhase2パラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率、VIDYAでは <a0>CMOオシレータ</a0>期間、AMAでは低速EMAの期間です。他のアルゴリズムでは、これらのパラメータは、平滑化には影響しません。AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。

ヒストグラムとシグナルラインの色は、現在の市場の状況に応じて変わります。ColorXMACD_Alertインディケータはまた、シグナルラインの色が非常に最後の閉じたバーで変化した場合にアラートを設定することができます。このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder</b0>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

このインディケータは初めにMQL4で実装され2009年3月3日にEffective Averaging Algorithms with Minimal Lag: Use in Indicators and Expert Advisors（最小限の遅れとの効果的な平均化アルゴリズム：指標とエキスパートアドバイザーでの使用）稿で公開されました。