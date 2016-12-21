無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ColorJFatl_Digit - MetaTrader 5のためのインディケータ
必要な桁数までチャンネルのレベルを丸める可能性を持ち、最新の値を価格ラベルとして表示する平滑化されたColorJFatl高速 デジタルフィルタです。四捨五入後の桁数は Digit入力変数で設定されます。
input uint Digit=3; // 四捨五入後の桁数
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 ColorJFatl_Digit指標
