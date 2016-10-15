無料でロボットをダウンロードする方法を見る
INERCIA_bars - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
NICTRADER
この指標は価格変動の大きさに応じて価格チャートのバーを色付けます。
バーは、現在のバーの価格が入力パラメータ（ポイントでの価格変化の値）によって決定された値以上に成長している場合は青、価格が同様のポイントによって減少した場合は赤、他の状況では灰色です。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年2月8日に公開されました。
INERCIA_bars指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1929
