実際の著者：

NICTRADER

この指標は価格変動の大きさに応じて価格チャートのバーを色付けます。



バーは、現在のバーの価格が入力パラメータ（ポイントでの価格変化の値）によって決定された値以上に成長している場合は青、価格が同様のポイントによって減少した場合は赤、他の状況では灰色です。



この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年2月8日に公開されました。





INERCIA_bars指標