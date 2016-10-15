コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

INERCIA_bars - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
787
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

NICTRADER

この指標は価格変動の大きさに応じて価格チャートのバーを色付けます。

バーは、現在のバーの価格が入力パラメータ（ポイントでの価格変化の値）によって決定された値以上に成長している場合は青、価格が同様のポイントによって減少した場合は赤、他の状況では灰色です。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年2月8日に公開されました。

INERCIA_bars指標

INERCIA_bars指標

