ポケットに対して
インディケータ

LinearRegressionLine - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1181
評価:
(25)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Antonuk Oleg

指標バッファに置かれたデータを持つ線形回帰直線

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年2月8日に公開されました。

LinearRegressionLine指標

LinearRegressionLine指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1926

