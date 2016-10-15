無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
LinearRegressionLine - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1181
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Antonuk Oleg
指標バッファに置かれたデータを持つ線形回帰直線
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年2月8日に公開されました。
LinearRegressionLine指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1926
DigitalF-T01
雲の形で実装された基準線と高速トレンドのデジタルフィルタBlauCMomentum
三重EMA平均を持つローソク足モメンタム
Stoch_3HTF
1つのチャート上の3つの異なる時間枠での3つのメインストキャスティクスラインBlauCSI
色ヒストグラムの形で実装されたローソク足ストキャスティック指数指標