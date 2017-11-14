無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Momentum YTG - MetaTrader 5のためのインディケータ
色ヒストグラムの形で実装されたモメンタム指標
指標の設定：
- Momentum Period - 指標期間
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19128
