Momentum YTG - MetaTrader 5のためのインディケータ

色ヒストグラムの形で実装されたモメンタム指標

指標の設定：

  • Momentum Period - 指標期間

Momentum YTG

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19128

Vortex Vortex

"Technical Analysis of Stocks & Commodities"（株式＆コモディティのテクニカル分析）」（2010年1月）からの指標

Multi Stochastic Multi Stochastic

iStochastic（ストキャスティクス）指標シグナルに基づいた多通貨エキスパートアドバイザーです。

通知アイコン 通知アイコン

Windowsのタスクバーにアイコンを作成し、テキストアラートを送信するためのライブラリです。このライブラリの使用は、MQLプログラムをより有益なものにするのに役立ちます。

Vortex Indicator System Vortex Indicator System

Vortex指標のシグナルに基づいた取引システム