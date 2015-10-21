無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Triple Exponential Average (TRIX) - MetaTrader 5のためのインディケータ
Triple Exponential Average Indicator
計算:まず初めに、価格の指数移動平均を計算します。:
EMA1(i) = EMA(Price, N, i)ただし:
- Price(i) - 現在の価格;
- N - EMA期間;
- EMA1(i) - 指数移動平均の現在値
EMA2(i) = EMA(EMA1, N, i).2重指数移動平均をさらにもう一度指数でスムージングすると、Triple Exponential Moving Averageが得られます。:
EMA3(i) = EMA(EMA2, N, i);これによりインジケーターの値が算出されます。:
TRIX(i) = (EMA3(i) - EMA3(i - 1))/ EMA3(i-1)
Variable Index Dynamic Average (VIDYA)
このオシレーターは、特定の期間における、正の増加の合計と負の増加の合計の比率を測ります。Triple Exponential Moving Average (TEMA)
TEMA は、従来の移動平均の代わりに利用されます。価格のスムージングやインジケーターのスムージングにも利用可能です。
Williams' Accumulation/Distribution (W_A/D)
ウィリアムズ A/D は、正の"アキュムレーション"と負の"ディストリビューション"の合計を累積したものです。インジケーターと価格のダイバージェンスがシグナルになります。Williams' Percent Range
ウィリアムズ%Rとは、買われ過ぎ/売られ過ぎを測る動的なインジケーターです。