コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ForceTrend_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
808
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むForceTrend指標です。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）

この指標にはForceTrend.mq5指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに保存します。

図1　ForceTrend_HTF指標

図1　ForceTrend_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18819

Exp_ForceTrend Exp_ForceTrend

ForceTrend指標のシグナルに基づいた取引システム

Mikahekin_HTF Mikahekin_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むMikahekin指標

Mikahekin_System Mikahekin_System

この指標はMikahekin指標チャネルを使用してブレイクアウトシステムを実現します。

Trade in Channel Trade in Channel

価格チャネル取引システム