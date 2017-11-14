無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ForceTrend_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むForceTrend指標です。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標にはForceTrend.mq5指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに保存します。
図1 ForceTrend_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18819
Exp_ForceTrend
ForceTrend指標のシグナルに基づいた取引システムMikahekin_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むMikahekin指標
Mikahekin_System
この指標はMikahekin指標チャネルを使用してブレイクアウトシステムを実現します。Trade in Channel
価格チャネル取引システム