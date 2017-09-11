無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MA ジグザグトレンド - MetaTrader 5のためのインディケータ
SMA インジケーターの極値ポイントに基づく別のジグザグトレンドインジケーター。 SMAの最大値の高値を、最小値の安値にコネクトします。 上昇トレンドの線は赤色で、下降トレンドは青になります。 SMA の期間は、インプットパラメータとして選択されます。
MA (44) ジグザグトレンド
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/18805
