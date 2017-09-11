コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

MA ジグザグトレンド - MetaTrader 5のためのインディケータ

Reza Anvari | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1579
評価:
(25)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

SMA インジケーターの極値ポイントに基づく別のジグザグトレンドインジケーター。 SMAの最大値の高値を、最小値の安値にコネクトします。 上昇トレンドの線は赤色で、下降トレンドは青になります。 SMA の期間は、インプットパラメータとして選択されます。

MA (44) ジグザグトレンド

MA (44) ジグザグトレンド

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/18805

RSI トレンドインジケーター RSI トレンドインジケーター

RSI の変更に基づく単純なトレンドインジケーター。

HistoryPositionInfo バージョン2 HistoryPositionInfo バージョン2

ポイント単位でのポジションの利益を返します。手数料, スワップとトレードのヒストリーに基づいた利益も返します。

RSO、相対強度オシレーター RSO、相対強度オシレーター

RSO は、RSI のオシレーターの一つのバージョンです。

Laguerre stripped Laguerre stripped

ゲールフィルターインジケーターのバリエーション。