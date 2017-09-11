相対強度オシレーターまたはRSOは、 RSIのオシレーターのバージョンです。 強力で正確なインジケータとしてRSIは非常に人気があります。 インデックスインジケーターで、0 ~ 100 の範囲で変化します。 70ラインまたは30ラインのRSIを参照し、新しいポジションを開きます。 しかし、インジケーターとして、対称性がより読みやすく、より比較に適しています。 このオシレーターは、中心線の周りに通常0.0 とスイングの中心線があります。 RSOは、この役割を果たします。 RSOは、 RSIと同じように、ちょうどマイナス50です。 ここでは20ラインと-20 ラインが買われすぎと売られ過ぎの位置になりました。

より明確にするために色を追加しました。 緑の足では、 RSOが増加し、赤色の足では減少していることが示されます。 RSOまたはRSI曲線は、色付きの足ができる間、ほとんど変更を表示できません。 たとえば、 RSOが20を超えると、最初の赤いバーによって方向が明らかになります。 ご覧のように、RSOは、一見するだけでわかりやすくなっています。

図1. RSO インジケーター

緑/赤の足は、方向の変化を待つ必要があることを示しています。 次の図に示すように、 RSOは20前後になり、減少し始めます。 警告がなければ、ショートポジションを開く可能性があります。 しかし、シーケンシャルな反対のカラーバーは、何もしないことを決断する良い警告です。

図2. RSO シーケンシャルカラー変更

RSOを変換するためのベースとして MetaQuotesのRSIソースコードを使用しました。