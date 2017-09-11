ラゲールの２重ストキャスティクス

無料でロボットをダウンロードする方法を見る
固定レベルを使用する代わりに、２重平滑化ストキャスティクスは、レベルとトレンドの ラゲールフィルタを使用します。
ラゲールフィルターは、基礎となるインジケーターのサポート/レジスタンス (または買われ過ぎ/売られ過ぎ) レベル (トレードスタイルに応じて) として使用することができる "レベル" としてゲールフィルタによって実行される中間ステップを示しています。 この場合、基本計算には２重平滑化ストキャスティクスが使用されます。
