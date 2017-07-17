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Exp_ColorFisher_m11 - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorFisher_m11. Сигнал на открывание позиции формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета гистограммы на голубой или розовый, то есть когда осциллятор попал в зону перекупленности или перепроданности. Сигнал на закрывание позиции формируется в момент, когда цвет индикатора противоречит открытой сделке.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorFisher_m11.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на GBPUSD H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор ColorFisher_m11 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_AFStar
Торговая система, построенная на сигналах индикатора AFStar.
Индикатор BarTimer в вертикальном исполнении, выполненный с использованием классов библиотек, подробное описание которых было представлено в статье "Пользовательские индикаторы и инфографика в CCanvas", с использованием данных текущего таймфрейма, подающий звуковые сигналы при смене бара.BarTimerCLineRoundedVertical_HTF
Индикатор BarTimer в вертикальном исполнении, выполненный с использованием классов библиотек, подробное описание которых было представлено в статье "Пользовательские индикаторы и инфографика в CCanvas", с возможностью фиксации тайфрейма, с которого индикатор отображает данные во входных параметрах, подающий звуковые сигналы при смене бара.