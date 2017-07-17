Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorFisher_m11. Сигнал на открывание позиции формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета гистограммы на голубой или розовый, то есть когда осциллятор попал в зону перекупленности или перепроданности. Сигнал на закрывание позиции формируется в момент, когда цвет индикатора противоречит открытой сделке.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorFisher_m11.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на GBPUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования