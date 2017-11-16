代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Exp_ColorFisher_m11 - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1231
等级:
(19)
已发布:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (185.34 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
ColorFisher_m11.mq5 (15.95 KB) 预览
\MQL5\Experts\
Exp_ColorFisher_m11.mq5 (13.21 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

一个基于 ColorFisher_m11 指标信号的交易系统。当柱关闭时，如果柱形图的颜色变成蓝色或者粉色，也就是当振荡指标进入了超买或者超卖区域的时候，就生成建立仓位的信号。当柱形图的颜色改为相反的时候，就生成关闭仓位的信号。

本指标需要编译好的指标文件 ColorFisher_m11.ex5 才能运行，把它加到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录中。

请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件用于提供非零点差并且在建立仓位的同时就可以设置止损和获利的经济商。您可以从以下链接下载开发库的更多版本: Trade Algorithms(交易算法).

EA交易使用默认输入参数进行测试的结果显示如下，在测试中没有使用止损和获利。

图 1. 在图表上交易的实例

图 1. 在图表上交易的实例

在 2015 年 GBPUSD H4 上的测试结果:

图 2. 测试结果图表

图 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18785

ColorFisher_m11_HTF ColorFisher_m11_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 ColorFisher_m11 指标。

Exp_AFStar Exp_AFStar

一个基于 AFStar 指标信号的交易系统。

BarTimerCLineRoundedVertical BarTimerCLineRoundedVertical

BarTimer 指标的垂直版本，它使用了在文章 "利用 CCanvas 的自定义指标和信息图" 中详细介绍的类库实现, 使用当前时段的数据，并且在柱改变时产生声音提醒。

BarTimerCLineRoundedVertical_HTF BarTimerCLineRoundedVertical_HTF

BarTimer 指标的垂直版本，它使用了在文章 "利用 CCanvas 的自定义指标和信息图" 中详细介绍的类库来实现, 它可以在输入参数中设置一个固定的时段，指标可以显示来自它的数据，并且在柱改变时产生声音提醒。