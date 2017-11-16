一个基于 ColorFisher_m11 指标信号的交易系统。当柱关闭时，如果柱形图的颜色变成蓝色或者粉色，也就是当振荡指标进入了超买或者超卖区域的时候，就生成建立仓位的信号。当柱形图的颜色改为相反的时候，就生成关闭仓位的信号。

本指标需要编译好的指标文件 ColorFisher_m11.ex5 才能运行，把它加到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录中。

请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件用于提供非零点差并且在建立仓位的同时就可以设置止损和获利的经济商。您可以从以下链接下载开发库的更多版本: Trade Algorithms(交易算法).

EA交易使用默认输入参数进行测试的结果显示如下，在测试中没有使用止损和获利。

图 1. 在图表上交易的实例

在 2015 年 GBPUSD H4 上的测试结果:

图 2. 测试结果图表