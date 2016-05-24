コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

パラボリックのジグザグ - MetaTrader 5のためのインディケータ

発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
3075
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

EarnForex

このインディケータはパラボリックSARインディケータに基づいたジグザグ構築します。これは、より少ない遅れでチャート上の極値をマークする高度なジグザグバージョンです。標準ジグザグは、以前の極値からの価格パーセント偏差に基づいた新しい極値を検索します。この新しいインディケータは、パラボリックSARとの価格交差点を追跡します。

入力パラメータ：

  • Step (デフォルト値 = 0.02) — 標準パラボリックSARインディケータパラメータ
  • Maximum (デフォルト値 = 0.2) — あと一つの標準パラボリックSARインディケータパラメータ
  • ExtremumsShift (デフォルト値 = true) — trueの場合、極値は実際の位置で示されています。falseの場合、極値は、インディケータに見つけられた位置で表示されます。これは極値との作業を向上させることができます。

パラボリックのジグザグ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/526

