パラボリックのジグザグ

実際の著者：
EarnForex
このインディケータはパラボリックSARインディケータに基づいたジグザグ構築します。これは、より少ない遅れでチャート上の極値をマークする高度なジグザグバージョンです。標準ジグザグは、以前の極値からの価格パーセント偏差に基づいた新しい極値を検索します。この新しいインディケータは、パラボリックSARとの価格交差点を追跡します。
入力パラメータ：
- Step (デフォルト値 = 0.02) — 標準パラボリックSARインディケータパラメータ
- Maximum (デフォルト値 = 0.2) — あと一つの標準パラボリックSARインディケータパラメータ
- ExtremumsShift (デフォルト値 = true) — trueの場合、極値は実際の位置で示されています。falseの場合、極値は、インディケータに見つけられた位置で表示されます。これは極値との作業を向上させることができます。
