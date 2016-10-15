色付きのシグナルレベルを持つ古典的なCCI。

CCIが売られ過ぎと買われ過ぎゾーンにある時、トレンド方向に対応する指標の色の変化があります。

指標は上昇トレンドではレタス緑、下降トレンドでは赤に塗られます。