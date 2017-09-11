コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Color_PEMA_Envelopes_Digit_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1120
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

インプットパラメータで使用できるタイムフレームの選択オプションを持つColor_PEMA_Envelopes_Digitインジケーター。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //インジケーターチャートの期間 (時間枠)

このインジケーターには、Color_PEMA_Envelopes_Digit .mq5 インジケーターファイルが必要です。 < terminal_data_folder > \MQL5\Indicators. に配置します。

図1. インジケーター Color_PEMA_Envelopes_Digit_HTF

図1. インジケーター Color_PEMA_Envelopes_Digit_HTF。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18666

