無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ColorBarRange_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 903
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このインジケーターは、インプットパラメータで指定されたより高い時間枠のローソク足の高低値を使用してチャネルを描画します。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H12; //チャート期間
図1. ColorBarRange_HTF インジケーター
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18620
ColorBarOpen_HTF
インジケーターは、インプットパラメータで指定されたより高い時間枠のローソク足のオープンレベルを描画します。Color_PEMA_Envelopes_Digit
Color_PEMA_Digit MA を使用して、トレンドの方向とチャンネルのボーダーの最後の値の表示を示すエンベロープ。
DoubleZigZag
2つのジグザグインジケーターを分析に使用します。AutoTradeLevels
インジケーターは、短い水平線ですべての実行されたトレードをマークします。