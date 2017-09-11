インプットパラメータで使用できるタイムフレームの選択オプションを持つColor_PEMA_Digitインジケーター。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

このインジケーターには、Color_PEMA_Digit .mq5 インジケーターファイルが必要です。 < terminal_data_folder > \MQL5\Indicators. に配置します。





図1. インジケーター Color_PEMA_Digit_HTF