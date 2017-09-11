無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Color_PEMA_Digit_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
インプットパラメータで使用できるタイムフレームの選択オプションを持つColor_PEMA_Digitインジケーター。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //インジケーターチャートの期間 (時間枠)
このインジケーターには、Color_PEMA_Digit .mq5 インジケーターファイルが必要です。 < terminal_data_folder > \MQL5\Indicators. に配置します。
図1. インジケーター Color_PEMA_Digit_HTF
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18538
