Color_QEMA_Digit_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
パラメータで使用できるタイムフレーム選択のオプションを持つColor_QEMA_Digitインジケーター。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //インジケーターチャートの期間 (時間枠)
このインジケーターには、Color_QEMA_Digit .mq5 インジケーターファイルが必要です。 < terminal_data_folder > \MQL5\Indicators. に配置します。
図1. Color_QEMA_Digit_HTF インジケーター
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18537
PIPQind
トレンドインジケーターです。Exp_XROC2_VG_X2
Exp_XROC2_VG_X2 トレンド-次のトレードシステムは、2つの XROC2_VG インジケーターのシグナルに基づいています。
Color_PEMA_Digit_HTF
パラメータで使用可能なタイムフレームの選択オプションを持つ Color_PEMA_Digit インジケーター。Boa_ZigZag
珍しい特性のジグザグ