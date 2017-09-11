コードベースセクション
Color_QEMA_Digit_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

パラメータで使用できるタイムフレーム選択のオプションを持つColor_QEMA_Digitインジケーター。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //インジケーターチャートの期間 (時間枠)

このインジケーターには、Color_QEMA_Digit .mq5 インジケーターファイルが必要です。 < terminal_data_folder > \MQL5\Indicators. に配置します。

図1. Color_QEMA_Digit_HTF インジケーター

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18537

