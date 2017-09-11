コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Swing_line_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

インプットパラメータで使用できるタイムフレームの選択オプションを持つSwing_lineインジケーター。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //インジケーターチャートの期間 (時間枠)

インジケーターには、Swing_line .mq5 インジケーターファイルが必要です。 < terminal_data_folder > \MQL5\Indicators. に配置します。

図1. Swing_line_HTF インジケーター


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18525

