コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_XROC2_VG_X2 - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
919
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Experts\
Exp_XROC2_VG_X2.mq5 (25.63 KB) ビュー
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
TradeAlgorithms.mqh (185.34 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
XROC2_VG.mq5 (19.84 KB) ビュー
XROC2_VG_HTF.mq5 (25.43 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Exp_XROC2_VG_X2 トレンド以下のトレーディングシステムは、2つのXROC2_VGインジケータによって生成されたシグナルに基づいています。 最初のインジケーターは、メインとシグナル線のポジションに基づいて、スロートレンドの方向を決定します。 2番目のインジケーターは、線がクロスまたは接触したときに、トレードを開始するタイミングを決定します。 次の2つの条件が満たされた場合、バーの決済時にエントリーシグナルが生成されます。

  1. 高速で低速なトレンドシグナルが一致します。
  2. 速いトレンドは方向を変えた。

EA エントリー:

//+-------------------------------------------------+
//EA インジケーターのインプットパラメータ |
//+-------------------------------------------------+
input string Trade="Trade management";    //+================ TRADE MANAGEMENT ================+  
input double MM=0.1;               //取り引きの沈殿物の分け前
input MarginMode MMMode=LOT;      //ロット値検出方式
input uint    StopLoss_=1000;      //ポイントのストップロス
input uint    TakeProfit_=2000;    //ポイントでテイクプロフィット
input string MustTrade="Trade permissions";    //+=============== TRADE PERMISSIONS ===============+  
input int    Deviation_=10;       //ポイントの最大価格偏差
input bool   BuyPosOpen=true;     //ロングポジションをエントリーする権限
input bool   SellPosOpen=true;    //ショートポジションをエントリーする権限
//+-------------------------------------------------+
//フィルタインジケータのインプットパラメータ |
//+-------------------------------------------------+
input string Filter="SLOW TREND PARAMETERS";    //+ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H6;  //1トレンドのチャートの期間

input uint ROCPeriod1=8;
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_JJMA;          //第1インジケーターの平均化メソッド
input uint Length1=5;                              //最初のスムージングの深さ
input int Phase1=15;                               //最初の平滑化のパラメータ
//-----100 の範囲内の JJMA に + 100、転移プロセスの質に影響を与える;
//---- for VIDIA it is a CMO period, for AMA it is a slow average period
input uint ROCPeriod2=14;
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA;          //第2インジケーターの平均化メソッド
input uint Length2 = 5;                            //2番目のスムージングの深さ
input int Phase2=15;                               //2番目のスムージングのパラメータ
//-----100 の範囲内の JJMA に + 100、転移プロセスの質に影響を与える;
//---- for VIDIA it is a CMO period, for AMA it is a slow average period
input ENUM_TYPE ROCType=MOM;

input uint SignalBar=1; //エントリシグナルを受信するバーインデックス
input bool   BuyPosClose=true;     //トレンドによってロングポジションを決済する許可
input bool   SellPosClose=true;    //トレンドによってショートポジションを決済する許可
//+-------------------------------------------------+
//インジケーターのインプットパラメータ |
//+-------------------------------------------------+
input string Input="ENTRY PARAMETERS";       //+=============== ENTRY PARAMETERS ==============+  
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_=PERIOD_M30;  //2記入項目のチャートの期間

input uint ROCPeriod1_=8;
input Smooth_Method MA_Method1_=MODE_JJMA;          //第1インジケーターの平均化メソッド
input uint Length1_=5;                              //最初のスムージングの深さ
input int Phase1_=15;                               //最初の平滑化のパラメータ
//-----100 の範囲内の JJMA に + 100、転移プロセスの質に影響を与える;
//---- for VIDIA it is a CMO period, for AMA it is a slow average period
input uint ROCPeriod2_=14;
input Smooth_Method MA_Method2_=MODE_JJMA;          //第2インジケーターの平均化メソッド
input uint Length2_ = 5;                            //2番目のスムージングの深さ
input int Phase2_=15;                               //2番目のスムージングのパラメータ
//-----100 の範囲内の JJMA に + 100、転移プロセスの質に影響を与える;
//---- for VIDIA it is a CMO period, for AMA it is a slow average period
input ENUM_TYPE ROCType_=MOM;

input uint SignalBar_=1;//エントリシグナルを受信するバーインデックス
input bool   BuyPosClose_=false;     //シグナルによってロングポジションを決済する権限
input bool   SellPosClose_=false;    //シグナルによるショートポジション決済許可

シグナルによるショートポジション決済許可</s3>

EA の XROC2_VG_HTF インジケーターは、戦略テスタのトレンドをより便利に視覚化するためのものであり、他の動作モードでは非アクティブになっています。

コンパイルされたEAに適切な動作をさせるには、コンパイル済みの XROC2_VG.ex5 と XROC2_VG_HTF.ex5 インジケーターファイルを < terminal_data _folder > \MQL5\Indicators. に追加する必要があります。

TradeAlgorithms mqh ライブラリファイルでは、ゼロ以外のスプレッドを提供するブローカーや、ストップロスとテイクプロフィットを設定してポジションの開始時にオプションを持つEAを使用できます。 次のリンクでライブラリの亜種をダウンロードすることができます:トレードアルゴリズム

EAのデフォルトのインプットパラメータは、以下に示すテストで使用されていました。 ストップロスおよびテイクプロフィットはテストの間に使用されませんでした。

図1. チャートの例


図1. チャートの例

ドルの2015年のテスト結果, H6 の低速トレンド, M30 の高速トレンドによるエントリ:

図2. テスト結果のチャート

図2. テスト結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18526

Swing_line_HTF Swing_line_HTF

インプットパラメータで使用可能なタイムフレームの選択オプションを持つ Swing_line インジケーター。

Exp_XROC2_VG_Tm Exp_XROC2_VG_Tm

Exp_XROC2_VG_Digit_Tm EAは、XROC2_VG オシレーターによって生成されたシグナルに基づいてトレードを行います。

PIPQind PIPQind

トレンドインジケーターです。

Color_QEMA_Digit_HTF Color_QEMA_Digit_HTF

インプットパラメータで使用可能なタイムフレームの選択オプションを持つ Color_QEMA_Digit インジケーター。