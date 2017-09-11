Exp_XROC2_VG_X2 トレンド以下のトレーディングシステムは、2つのXROC2_VGインジケータによって生成されたシグナルに基づいています。 最初のインジケーターは、メインとシグナル線のポジションに基づいて、スロートレンドの方向を決定します。 2番目のインジケーターは、線がクロスまたは接触したときに、トレードを開始するタイミングを決定します。 次の2つの条件が満たされた場合、バーの決済時にエントリーシグナルが生成されます。

高速で低速なトレンドシグナルが一致します。 速いトレンドは方向を変えた。

EA エントリー:

input string Trade= "Trade management" ; input double MM= 0.1 ; input MarginMode MMMode=LOT; input uint StopLoss_= 1000 ; input uint TakeProfit_= 2000 ; input string MustTrade= "Trade permissions" ; input int Deviation_= 10 ; input bool BuyPosOpen= true ; input bool SellPosOpen= true ; input string Filter= "SLOW TREND PARAMETERS" ; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H6 ; input uint ROCPeriod1= 8 ; input Smooth_Method MA_Method1=MODE_JJMA; input uint Length1= 5 ; input int Phase1= 15 ; input uint ROCPeriod2= 14 ; input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; input uint Length2 = 5 ; input int Phase2= 15 ; input ENUM_TYPE ROCType=MOM; input uint SignalBar= 1 ; input bool BuyPosClose= true ; input bool SellPosClose= true ; input string Input= "ENTRY PARAMETERS" ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_= PERIOD_M30 ; input uint ROCPeriod1_= 8 ; input Smooth_Method MA_Method1_=MODE_JJMA; input uint Length1_= 5 ; input int Phase1_= 15 ; input uint ROCPeriod2_= 14 ; input Smooth_Method MA_Method2_=MODE_JJMA; input uint Length2_ = 5 ; input int Phase2_= 15 ; input ENUM_TYPE ROCType_=MOM; input uint SignalBar_= 1 ; input bool BuyPosClose_= false ; input bool SellPosClose_= false ;

シグナルによるショートポジション決済許可

EA の XROC2_VG_HTF インジケーターは、戦略テスタのトレンドをより便利に視覚化するためのものであり、他の動作モードでは非アクティブになっています。

コンパイルされたEAに適切な動作をさせるには、コンパイル済みの XROC2_VG.ex5 と XROC2_VG_HTF.ex5 インジケーターファイルを < terminal_data _folder > \MQL5\Indicators. に追加する必要があります。

TradeAlgorithms mqh ライブラリファイルでは、ゼロ以外のスプレッドを提供するブローカーや、ストップロスとテイクプロフィットを設定してポジションの開始時にオプションを持つEAを使用できます。 次のリンクでライブラリの亜種をダウンロードすることができます:トレードアルゴリズム。

EAのデフォルトのインプットパラメータは、以下に示すテストで使用されていました。 ストップロスおよびテイクプロフィットはテストの間に使用されませんでした。





図1. チャートの例

ドルの2015年のテスト結果, H6 の低速トレンド, M30 の高速トレンドによるエントリ:





図2. テスト結果のチャート