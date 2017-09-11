私たちのファンページに参加してください
Exp_XROC2_VG_X2 - MetaTrader 5のためのエキスパート
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Exp_XROC2_VG_X2 トレンド以下のトレーディングシステムは、2つのXROC2_VGインジケータによって生成されたシグナルに基づいています。 最初のインジケーターは、メインとシグナル線のポジションに基づいて、スロートレンドの方向を決定します。 2番目のインジケーターは、線がクロスまたは接触したときに、トレードを開始するタイミングを決定します。 次の2つの条件が満たされた場合、バーの決済時にエントリーシグナルが生成されます。
- 高速で低速なトレンドシグナルが一致します。
- 速いトレンドは方向を変えた。
EA エントリー:
//+-------------------------------------------------+ //EA インジケーターのインプットパラメータ | //+-------------------------------------------------+ input string Trade="Trade management"; //+================ TRADE MANAGEMENT ================+ input double MM=0.1; //取り引きの沈殿物の分け前 input MarginMode MMMode=LOT; //ロット値検出方式 input uint StopLoss_=1000; //ポイントのストップロス input uint TakeProfit_=2000; //ポイントでテイクプロフィット input string MustTrade="Trade permissions"; //+=============== TRADE PERMISSIONS ===============+ input int Deviation_=10; //ポイントの最大価格偏差 input bool BuyPosOpen=true; //ロングポジションをエントリーする権限 input bool SellPosOpen=true; //ショートポジションをエントリーする権限 //+-------------------------------------------------+ //フィルタインジケータのインプットパラメータ | //+-------------------------------------------------+ input string Filter="SLOW TREND PARAMETERS"; //+ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H6; //1トレンドのチャートの期間 input uint ROCPeriod1=8; input Smooth_Method MA_Method1=MODE_JJMA; //第1インジケーターの平均化メソッド input uint Length1=5; //最初のスムージングの深さ input int Phase1=15; //最初の平滑化のパラメータ //-----100 の範囲内の JJMA に + 100、転移プロセスの質に影響を与える; //---- for VIDIA it is a CMO period, for AMA it is a slow average period input uint ROCPeriod2=14; input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; //第2インジケーターの平均化メソッド input uint Length2 = 5; //2番目のスムージングの深さ input int Phase2=15; //2番目のスムージングのパラメータ //-----100 の範囲内の JJMA に + 100、転移プロセスの質に影響を与える; //---- for VIDIA it is a CMO period, for AMA it is a slow average period input ENUM_TYPE ROCType=MOM; input uint SignalBar=1; //エントリシグナルを受信するバーインデックス input bool BuyPosClose=true; //トレンドによってロングポジションを決済する許可 input bool SellPosClose=true; //トレンドによってショートポジションを決済する許可 //+-------------------------------------------------+ //インジケーターのインプットパラメータ | //+-------------------------------------------------+ input string Input="ENTRY PARAMETERS"; //+=============== ENTRY PARAMETERS ==============+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_=PERIOD_M30; //2記入項目のチャートの期間 input uint ROCPeriod1_=8; input Smooth_Method MA_Method1_=MODE_JJMA; //第1インジケーターの平均化メソッド input uint Length1_=5; //最初のスムージングの深さ input int Phase1_=15; //最初の平滑化のパラメータ //-----100 の範囲内の JJMA に + 100、転移プロセスの質に影響を与える; //---- for VIDIA it is a CMO period, for AMA it is a slow average period input uint ROCPeriod2_=14; input Smooth_Method MA_Method2_=MODE_JJMA; //第2インジケーターの平均化メソッド input uint Length2_ = 5; //2番目のスムージングの深さ input int Phase2_=15; //2番目のスムージングのパラメータ //-----100 の範囲内の JJMA に + 100、転移プロセスの質に影響を与える; //---- for VIDIA it is a CMO period, for AMA it is a slow average period input ENUM_TYPE ROCType_=MOM; input uint SignalBar_=1;//エントリシグナルを受信するバーインデックス input bool BuyPosClose_=false; //シグナルによってロングポジションを決済する権限 input bool SellPosClose_=false; //シグナルによるショートポジション決済許可
シグナルによるショートポジション決済許可</s3>
EA の XROC2_VG_HTF インジケーターは、戦略テスタのトレンドをより便利に視覚化するためのものであり、他の動作モードでは非アクティブになっています。
コンパイルされたEAに適切な動作をさせるには、コンパイル済みの XROC2_VG.ex5 と XROC2_VG_HTF.ex5 インジケーターファイルを < terminal_data _folder > \MQL5\Indicators. に追加する必要があります。
TradeAlgorithms mqh ライブラリファイルでは、ゼロ以外のスプレッドを提供するブローカーや、ストップロスとテイクプロフィットを設定してポジションの開始時にオプションを持つEAを使用できます。 次のリンクでライブラリの亜種をダウンロードすることができます:トレードアルゴリズム。
EAのデフォルトのインプットパラメータは、以下に示すテストで使用されていました。 ストップロスおよびテイクプロフィットはテストの間に使用されませんでした。
図1. チャートの例
ドルの2015年のテスト結果, H6 の低速トレンド, M30 の高速トレンドによるエントリ:
図2. テスト結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18526
