記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Color_PEMA_Digit - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 935
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
5 倍の EMA を平均したまま移動平均。 、必要な桁数までインジケーターレベルを丸める可能性のある価格ラベルとして最新の値を表示します。 ound の桁数は、エントリー変数の数字で設定されています:
input uint Digit=3; //４捨５入する数字の数
このインジケーターは、SmoothAlgorithms mqh ライブラリクラスを使用します (< terminal_data_folder > \MQL5\Include にコピーします)。 クラスの使用メソッドについては、「追加のバッファを使用せずに中間計算の価格シリーズを平均化する」を参照してください。
図1. Color_PEMA_Digit インジケーター
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18488
