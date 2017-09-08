5 倍の EMA を平均したまま移動平均。 、必要な桁数までインジケーターレベルを丸める可能性のある価格ラベルとして最新の値を表示します。 ound の桁数は、エントリー変数の数字で設定されています:



input uint Digit=3;

このインジケーターは、SmoothAlgorithms mqh ライブラリクラスを使用します (< terminal_data_folder > \MQL5\Include にコピーします)。 クラスの使用メソッドについては、「追加のバッファを使用せずに中間計算の価格シリーズを平均化する」を参照してください。





図1. Color_PEMA_Digit インジケーター