ポケットに対して
エキスパート

強気と弱気巻き込む - MetaTrader 5のためのエキスパート

Vladimir Karputov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1002
評価:
(26)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

EA は、"強気と弱気巻き込む" パターンに基づいてトレード。

インプット:

  • 強気巻き込む—「強気巻き込む」があるときに開くべきポジションのタイプ
  • 弱気巻き込む—「弱気巻き込む」があるときに開くべきポジションのタイプ
  • トレードのリスク (トレードごとのリスク) (ポジション・ボリュームの計算) 
  • バーのシフト (1 から 255)-バーの水平方向のシフト
  • 距離 (pip)-距離パラメータ (詳細は以下の画像を参照)
  • 真-> 反対側のポジションを閉じる-特定のポジションの逆
  • マジックナンバー


強気と弱気巻き込む


強気と弱気巻き込むシフト


強気で弱気を巻き込む距離

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18487

