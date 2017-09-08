無料でロボットをダウンロードする方法を見る
強気と弱気巻き込む - MetaTrader 5のためのエキスパート
EA は、"強気と弱気巻き込む" パターンに基づいてトレード。
インプット:
- 強気巻き込む—「強気巻き込む」があるときに開くべきポジションのタイプ
- 弱気巻き込む—「弱気巻き込む」があるときに開くべきポジションのタイプ
- トレードのリスク (トレードごとのリスク) (ポジション・ボリュームの計算)
- バーのシフト (1 から 255)-バーの水平方向のシフト
- 距離 (pip)-距離パラメータ (詳細は以下の画像を参照)
- 真-> 反対側のポジションを閉じる-特定のポジションの逆
- マジックナンバー
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18487
ローソクのサイズ 2 (テキスト)
ローソク足のサイズ。 サイズは次の式で計算されます: "減数" マイナス "控除"。RSI は矢印
RSI が上下のレベルを越えると、インジケータは Wingdings 矢印を表示します。
Color_PEMA_Digit
5倍の EMA 平均値を持つ移動平均。 、必要な桁数までインジケーターレベルを丸める可能性のある価格ラベルとして最新の値を表示します。Color_QEMA_Digit
4倍の EMA 平均値を持つ移動平均。 、必要な桁数までインジケーターレベルを丸める可能性のある価格ラベルとして最新の値を表示します。