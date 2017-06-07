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Color_PEMA_Digit - индикатор для MetaTrader 5
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Мувинг с пятикратным EMA усреднением, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit :
input uint Digit=3; //количество разрядов округления
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор Color_PEMA_Digit
Класс для контроля появления свечиEveningStar
Советник EveningStar торгует по паттерну "Evening Star" (Вечерняя звезда). Объём лота рассчитывается как процент риска от свободной маржи.
Мувинг с пятикратным EMA усреднением, с вещественным периодом и возможностью сдвига индикатора в горизонтальном и вертикальном направлении.XROC2_VG_HTF
Индикатор XROC2_VG с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах