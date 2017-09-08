コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Color_QEMA_Digit - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
885
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
Color_QEMA_Digit.mq5 (20.88 KB) ビュー
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

4 倍の EMA を平均したまま移動平均。 、必要な桁数までインジケーターレベルを丸める可能性のある価格ラベルとして最新の値を表示します。 ラウンドする桁数は、エントリー変数桁で設定されます

input uint Digit=3; //４捨５入する数字の数

このインジケーターは、SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します (< terminal_data_folder > \MQL5\Include にコピー)。 クラスの詳細な説明は、「追加のバッファを使用せずに中間計算の価格シリーズを平均化する」を参照してください。

図1. Color_QEMA_Digit インジケーター

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18489

