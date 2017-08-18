一个五重EMA平均的移动平均. 它以价格标签的形式显示了最近的数值，并且把指标水平舍入到所需的小数点位数。小数点的位数在输入参数 Digit 中设置:



input uint Digit=3;

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类使用的详细水平在文章 "不使用额外缓冲区对价格序列平均进行中间计算" 中。





图 1. Color_PEMA_Digit 指标