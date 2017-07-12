Das Moving mit der fünfmaligen EMA-Mittelwertbildung, mit der Darstellung des letzten Wertes in Form von einer Preismarkierung und mit der Möglichkeit, die Ebene des Indikators zur erforderlichen Anzahl der Ordnung abzurunden. Die Folge der Abrundung wird von der Eingangsvariable des Indikators Digit bestimmt:



input uint Digit=3;

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.





in Abb.1. Der Indikator Color_PEMA_Digit