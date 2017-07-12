CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Color_PEMA_Digit - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
843
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Color_PEMA_Digit.mq5 (21.37 KB) ansehen
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Das Moving mit der fünfmaligen EMA-Mittelwertbildung, mit der Darstellung des letzten Wertes in Form von einer Preismarkierung und mit der Möglichkeit, die Ebene des Indikators zur erforderlichen Anzahl der Ordnung abzurunden. Die Folge der Abrundung wird von der Eingangsvariable des Indikators Digit bestimmt:

input uint Digit=3; //Die Anzahl der Ränge der Abrundung

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

in Abb.1. Der Indikator Color_PEMA_Digit


in Abb.1. Der Indikator Color_PEMA_Digit

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18488

Bullish and Bearish Engulfing Bullish and Bearish Engulfing

Der Handel nach dem Muster "Bullish and Bearish Engulfing"

Size of candles 2 (text) Size of candles 2 (text)

Die Größe der Bar. Die Große der Kerze wird nach der folgenden Formel berechnet: "Minuend" - "Subtrahend".

Color_QEMA_Digit Color_QEMA_Digit

Das Moving mit der viermaligen EMA-Mittelwertbildung, mit der Darstellung des letzten Wertes in Form von einer Preismarkierung und mit der Möglichkeit, die Ebene des Indikators zur erforderlichen Anzahl der Ordnung abzurunden.

PEMA_HTF PEMA_HTF

Der Indikator PEMA mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern