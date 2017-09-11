コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

PEMA_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
867
評価:
(14)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
PEMA.mq5 (14.01 KB) ビュー
PEMA_HTF.mq5 (20.9 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

インプットパラメータで使用できるタイムフレームの選択オプションを持つペマインジケーター。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4//インジケーターチャートの期間 (時間枠)

インジケーターには、ペマ mq5 インジケーターファイルが必要です。 < terminal_data_folder > \MQL5\Indicators. に配置します。

図1. PEMA_HTF インジケーター


図1. PEMA_HTF インジケーター

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18492

Color_QEMA_Digit Color_QEMA_Digit

4倍の EMA 平均値を持つ移動平均。 、必要な桁数までインジケーターレベルを丸める可能性のある価格ラベルとして最新の値を表示します。

Color_PEMA_Digit Color_PEMA_Digit

5倍の EMA 平均値を持つ移動平均。 、必要な桁数までインジケーターレベルを丸める可能性のある価格ラベルとして最新の値を表示します。

QEMA_HTF QEMA_HTF

インプットパラメータで使用できるタイムフレームの選択オプションを持つ QEMA インジケーター。

CCheckNewCandle CCheckNewCandle

クラスはロウソクの出現を監視する