XROC2_VG - MetaTrader 5のためのインディケータ

\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
XROC2_VG.mq5 (19.84 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
著者:ラフ Goshkov (VG)

1つのウィンドウで、2種類の任意の同じ型 (運動量を含む) とピリオドの ROC インジケーターをプロットします。

結果のインジケーターは、ランダムノイズを除外するために平均化アルゴリズムによって処理されます。

インジケーター計算式:

MOM = (price - prevPrice) [Momentum];
ROC = ((価格/prevPrice)-1) * 100 [変化率];
ROCP = (価格-prevPrice)/prevPrice [増減率];
ROCR = (価格/prevPrice) [変化率の比率];
ROCR100 = (価格/prevPrice) * 100 [変動率100スケール]。

追加の平均化は、ランダムノイズをフィルタリングし、より滑らかな最終インジケーターを持つために使用されます。 このインジケーターは、SmoothAlgorithms mqh ライブラリの CJJMA クラスを使用します。 このクラスの詳細については、「追加のバッファを使用せずに中間計算の価格シリーズを平均化する」を参照してください。

このインジケーターは、最初に MQL4 で実装され、28.03.2006 のコードベースに公開されています。

図1. XROC2_VG インジケーター

