Реальный автор: Vladislav Goshkov (VG)

Построение индикаторов ROC двух, одинаковых, произвольных типов (и Momentum в том числе) и периодов в одном окне.

Для фильтрации случайного шума итоговые индикаторы обработаны алгоритмами усреднения.

Формулы для расчёта индикаторов:

MOM = (price - prevPrice) [Momentum]; ROC = ((price/prevPrice)-1)*100 [Rate of change]; ROCP = (price-prevPrice)/prevPrice [Rate of change Percentage]; ROCR = (price/prevPrice) [Rate of change ratio]; ROCR100 = (price/prevPrice)*100 [Rate of change ratio 100 Scale].

Дополнительные усреднения использованы для фильтрации случайного шума и для получения большей гладкости итогового индикатора. Индикатор использует класс CJJMA библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 28.03.2006.

Рис.1. Индикатор XROC2_VG