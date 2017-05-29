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Индикаторы

XROC2_VG - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: Vladislav Goshkov (VG)

Построение индикаторов ROC двух, одинаковых, произвольных типов (и Momentum в том числе) и периодов в одном окне.

Для фильтрации случайного шума итоговые индикаторы обработаны алгоритмами усреднения.

Формулы для расчёта индикаторов:

MOM = (price - prevPrice) [Momentum];
ROC = ((price/prevPrice)-1)*100 [Rate of change];
ROCP = (price-prevPrice)/prevPrice [Rate of change Percentage];
ROCR = (price/prevPrice) [Rate of change ratio];
ROCR100 = (price/prevPrice)*100 [Rate of change ratio 100 Scale].

Дополнительные усреднения использованы для фильтрации случайного шума и для получения большей гладкости итогового индикатора. Индикатор использует класс CJJMA библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 28.03.2006.

Рис.1. Индикатор XROC2_VG

Рис.1. Индикатор XROC2_VG

LGP_Ivanoff_Maloma-Demark_levels LGP_Ivanoff_Maloma-Demark_levels

Вариация с использованием фракталов.

Quadruple Exponential Moving Average Quadruple Exponential Moving Average

Мувинг с четырехкратным EMA усреднением, с вещественным периодом и возможностью сдвига индикатора в горизонтальном и вертикальном направлении.

Color_QEMA_Digit Color_QEMA_Digit

Мувинг с четырехкратным EMA усреднением, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.

FractalSystem FractalSystem

Индикатор с использованием фракталов.