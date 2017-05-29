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XROC2_VG - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Vladislav Goshkov (VG)
Построение индикаторов ROC двух, одинаковых, произвольных типов (и Momentum в том числе) и периодов в одном окне.
Для фильтрации случайного шума итоговые индикаторы обработаны алгоритмами усреднения.
Формулы для расчёта индикаторов:
MOM = (price - prevPrice) [Momentum]; ROC = ((price/prevPrice)-1)*100 [Rate of change]; ROCP = (price-prevPrice)/prevPrice [Rate of change Percentage]; ROCR = (price/prevPrice) [Rate of change ratio]; ROCR100 = (price/prevPrice)*100 [Rate of change ratio 100 Scale].
Дополнительные усреднения использованы для фильтрации случайного шума и для получения большей гладкости итогового индикатора. Индикатор использует класс CJJMA библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 28.03.2006.
Рис.1. Индикатор XROC2_VG
Вариация с использованием фракталов.Quadruple Exponential Moving Average
Мувинг с четырехкратным EMA усреднением, с вещественным периодом и возможностью сдвига индикатора в горизонтальном и вертикальном направлении.
Мувинг с четырехкратным EMA усреднением, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.FractalSystem
Индикатор с использованием фракталов.