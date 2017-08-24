CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

XROC2_VG - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1357
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) visualização
XROC2_VG.mq5 (19.84 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real: Vladislav Goshkov (VG)

Construção dos indicadores ROC de dois tipos arbitrários (incluindo o Momentum) e períodos numa única janela.

Para filtragem de ruído, desenvolvidos indicadores totais por algoritmos de média.

Fórmulas para o cálculo dos indicadores:

MOM = (price - prevPrice) [Momentum];
ROC = ((price/prevPrice)-1)*100 [Rate of change];
ROCP = (price-prevPrice)/prevPrice [Rate of change Percentage];
ROCR = (price/prevPrice) [Rate of change ratio];
ROCR100 = (price/prevPrice)*100 [Rate of change ratio 100 Scale].

A média adicional é usada para filtrar o ruído aleatório e ter um indicador final mais suave. O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios encontra-se uma descrição detalhada.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 28.03.2006.

Fig.1. Indicador XROC2_VG

Fig.1. Indicador XROC2_VG

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18456

VLT_TRADER VLT_TRADER

Sistema de negociação baseada na compactação da volatilidade.

DeltaForce_HTF DeltaForce_HTF

Indicador JSatl com capacidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

Pentuple Exponential Moving Average Pentuple Exponential Moving Average

Média móvel com EME quíntupla, com um período real e a capacidade de deslocar o indicador horizontalmente ou verticalmente.

Quadruple Exponential Moving Average Quadruple Exponential Moving Average

Média móvel com EME quádrupla, com um período real e a capacidade de deslocar o indicador horizontalmente ou verticalmente.