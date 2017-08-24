Autor real: Vladislav Goshkov (VG)

Construção dos indicadores ROC de dois tipos arbitrários (incluindo o Momentum) e períodos numa única janela.

Para filtragem de ruído, desenvolvidos indicadores totais por algoritmos de média.

Fórmulas para o cálculo dos indicadores:

MOM = (price - prevPrice) [Momentum]; ROC = ((price/prevPrice)-1)*100 [Rate of change]; ROCP = (price-prevPrice)/prevPrice [Rate of change Percentage]; ROCR = (price/prevPrice) [Rate of change ratio]; ROCR100 = (price/prevPrice)*100 [Rate of change ratio 100 Scale].

A média adicional é usada para filtrar o ruído aleatório e ter um indicador final mais suave. O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios encontra-se uma descrição detalhada.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 28.03.2006.

Fig.1. Indicador XROC2_VG