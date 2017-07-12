und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
XROC2_VG - Indikator für den MetaTrader 5
752
Der echte Autor: Vladislav Goshkov (VG)
Die Baureihe der Indikatoren ROC zwei beliebigen Typen (Momentum einschließlich) und Perioden in einem einzigen Fenster.
Für die Filtrierung des zufälligen Lärms werden die endgültigen Indikatoren von den Algorithmen der Mittelwertbildung bearbeitet.
Die Formel für die Berechnung der Indikatoren:
MOM = (price - prevPrice) [Momentum]; ROC = ((price/prevPrice)-1)*100 [Rate of change]; ROCP = (price-prevPrice)/prevPrice [Rate of change Percentage]; ROCR = (price/prevPrice) [Rate of change ratio]; ROCR100 = (price/prevPrice)*100 [Rate of change ratio 100 Scale].
Die zusätzlichen Mittelwertbildungen wurden für die Filtrierung des zufälligen Lärms und für das Erhalten der großen Glätte des endgültigen Indikators verwendet. Der Indikator verwendet die Klasse CJJMA der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh, die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.
Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 28.03.2006. veröffentlicht.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18456
