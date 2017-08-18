请观看如何免费下载自动交易
真实作者: Vladislav Goshkov (VG)
在一个单独窗口中画出两个相同类型（包含动量指标)的 ROC 指标。
结果得到的指标要用平均方法处理来过滤掉随机干扰。
指标计算公式:
MOM = (price - prevPrice) [动量]; ROC = ((price/prevPrice)-1)*100 [变化速率]; ROCP = (price-prevPrice)/prevPrice [变化速率百分率]; ROCR = (price/prevPrice) [变化比例]; ROCR100 = (price/prevPrice)*100 [变化比例以100为尺度].
使用了另外的平均方法来过滤掉随机干扰以得到更平滑的最终指标。本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的 CJJMA 类，这个类的详细描述在文章 不使用额外缓冲区做价格序列平均的中间计算 中有。
这个指标最初是使用MQL4语言实现，并且于2006年3月28日发布在代码库中。
图 1. XROC2_VG 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18456
