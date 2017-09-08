コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

OscSAR_Histogram_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
751
評価:
(12)
パブリッシュ済み:
インプットパラメータで使用できるタイムフレームの選択オプションを持つOscSAR_Histogramインジケーター。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //インジケーターチャートの期間 (時間枠)

インジケーターに正しい動作をさせるには、コンパイル済みの OscSAR_Histogram .mq5 インジケーターファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators. に配置します。

図1. OscSAR_Histogram_HTF

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18452

