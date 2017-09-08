Exp_ColorJFatl_Digit_Tm EAは、 ColorJFatl_Digitインジケーターシグナルに基づいており、厳密なトレード時間間隔を設定する可能性を提供します。

インジケーターの色が変更された場合、バーが閉じているときにトレードシグナルが形成されます。

指定された時間間隔でトレードするインプットパラメータでトレーディング時間を指定することができます。

input bool TimeTrade= true ; input HOURS StartH=ENUM_HOUR_0; input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; input HOURS EndH=ENUM_HOUR_23; input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59;

2つの変数 (時間と分) は、操作の開始時刻と決済時刻の2つの同様の変数に対して提供されます。

デフォルトの設定では、EAは0:00 からトレーディングセッション全体をトレードすることができ、すべてのポジションは23:59 でクローズされます。

開始時刻が指定された決済時刻より後の場合、EAは、指定された時刻に次の日のポジションを閉じます。

EAを正しく操作するには、ColorJFatl_Digit ex5 コンパイル済みインジケーターファイルを < terminal_data_folder > \MQL5\Indicators. に保存する必要があります。

TradeAlgorithms mqh ライブラリファイルでは、ゼロ以外のスプレッドを提供するブローカーや、ストップロスとテイクプロフィットを設定してポジションの開始時にオプションを持つEAを使用できます。 次のリンクでライブラリの亜種をダウンロードすることができます:トレードアルゴリズム。

EAのデフォルトのインプットパラメータは、以下に示すテストで使用されていました。 ストップロスおよびテイクプロフィットはテストの間に使用されませんでした。

図1. チャートの例

EURUSD H4 での2015のテスト結果:

図2. テスト結果のチャート