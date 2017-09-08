私たちのファンページに参加してください
Exp_PercentageCrossoverChannel_System - MetaTrader 5のためのエキスパート
トレーディングシステムは、 PercentageCrossoverChannel_Systemインジケータシグナルに基づいています。 バーが閉じているときに、色付きのバーが発生したときにシグナルが形成され、前のバーには反対の色または色がまったく表示されません。
EAは、コンパイル済みのインジケーターファイル PercentageCrossoverChannel_System を使用して操作を ex5 します。 erminal_data_folder > \MQL5\Indicators. に保存します。
TradeAlgorithms mqh ライブラリファイルでは、ゼロ以外のスプレッドを提供するブローカーや、ストップロスとテイクプロフィットを設定してポジションの開始時にオプションを持つEAを使用できます。 次のリンクでライブラリの亜種をダウンロードすることができます:トレードアルゴリズム。
EAのデフォルトのインプットパラメータは、以下に示すテストで使用されていました。 ストップロスおよびテイクプロフィットはテストの間に使用されませんでした。
図1. チャートの例
GBPJPY H4 の2015のテスト結果:
図2. テスト結果のチャート
