実著者: 不明
2つの上部と2つの下罫線を持つ再描画チャネル。 このアルゴリズムはジグザグに類似しています。
もともとこのインジケーターは MQL4 で開発され、最初に14.09.2007 のコードベースに公開されました。
図1. H_L_ インジケーター
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18426
