実著者: 不明

2つの上部と2つの下罫線を持つ再描画チャネル。 このアルゴリズムはジグザグに類似しています。

もともとこのインジケーターは MQL4 で開発され、最初に14.09.2007 のコードベースに公開されました。

図1. H_L_ インジケーター