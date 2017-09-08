コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

H_L_ - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1134
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
H_L_.mq5 (24.35 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実著者: 不明

2つの上部と2つの下罫線を持つ再描画チャネル。 このアルゴリズムはジグザグに類似しています。

もともとこのインジケーターは MQL4 で開発され、最初に14.09.2007 のコードベースに公開されました。

図1. H_L_ インジケーター

図1. H_L_ インジケーター

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18426

Exp_ColorJFatl_Digit_Tm Exp_ColorJFatl_Digit_Tm

Exp_ColorJFatl_Digit_Tm EAは、ColorJFatl_Digit インジケーターシグナルに基づいており、厳密なトレード時間間隔を設定する可能性を提供します。

PercentageCrossoverChannel_Cloud_HTF PercentageCrossoverChannel_Cloud_HTF

インプットパラメータで使用できるタイムフレームの選択オプションを持つ PercentageCrossoverChannel_Cloud インジケーター。

RBVI_Histogram_HTF RBVI_Histogram_HTF

インプットパラメータで使用できるタイムフレームの選択オプションを持つ RBVI_Histogram インジケーター。

Exp_ColorXMUV_Tm Exp_ColorXMUV_Tm

Exp_ColorXMUV_Tm EAは、ColorXMUV MA シグナルに基づいており、固定トレード時間間隔を設定する可能性を提供します。