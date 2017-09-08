インプットパラメータで使用可能なタイムフレームの選択オプションを持つ XMA_KLx5_Cloud インジケーター。

Exp_TotalPowerIndicatorX EAは、TotalPowerIndicatorX オシレーターによって生成されたシグナルに基づいています。 また、厳格なトレード間隔を設定します