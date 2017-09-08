私たちのファンページに参加してください
Exp_PercentageCrossover - MetaTrader 5のためのエキスパート
Exp_PercentageCrossover EAは、PercentageCrossover の色の変更に基づいており、厳格なトレード時間間隔を設定します。
トレードシグナルは、バーが閉じているときに、インジケーターの方向 (色) が変更されたときに形成されます。
指定された時間間隔でトレードするインプットパラメータでトレーディング時間を指定することができます。
input bool TimeTrade=true; //指定した間隔でトレードを許可する input HOURS StartH=ENUM_HOUR_0; //トレード開始 (時間) input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; //トレード開始 (分) input HOURS EndH=ENUM_HOUR_23; //トレード終了 (時間) input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59; //トレード終了 (分)
2つの変数 (時間と分) は、操作の開始時刻と決済時刻の2つの同様の変数に対して提供されます。
デフォルトの設定では、EAは0:00 からトレーディングセッション全体をトレードすることができ、すべてのポジションは23:59 でクローズされます。
開始時刻が指定された決済時刻より後の場合、EAは、指定された時刻に次の日のポジションを閉じます。
EAを正しく操作するには、TotalPowerIndicatorX.ex5 コンパイル済みインジケーターファイルを < terminal_data_folder > \MQL5\Indicators. に保存する必要があります。
TradeAlgorithms mqh ライブラリファイルでは、ゼロ以外のスプレッドを提供するブローカーや、ストップロスとテイクプロフィットを設定してポジションの開始時にオプションを持つEAを使用できます。 次のリンクでライブラリの亜種をダウンロードすることができます:トレードアルゴリズム。
EAのデフォルトのインプットパラメータは、以下に示すテストで使用されていました。 ストップロスおよびテイクプロフィットはテストの間に使用されませんでした。
図1. チャートの例
USDJPY H4 での2015のテスト結果:
図2. テスト結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18323
