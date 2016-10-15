コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

シンプル連続パラボリックSAR - MetaTrader 5のためのインディケータ

  • 任意の製品と時間軸のため
  • 期間のメイン変数ParabolicSARPeriod

指標の主な計算は9行で構成されています。

 max=0;
 min=0;
for(int j=1; j<=ParabolicSARPeriod; j++)
     {
   max=max+Highest(High,j,i)/ParabolicSARPeriod;
   min=min+Lowest(Low,j,i)/ParabolicSARPeriod;
     }
max= NormalizeDouble(max,_Digits);
min= NormalizeDouble(min,_Digits);

比較のためにParabolicSARが示されています。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1832

