シンプル連続パラボリックSAR - MetaTrader 5のためのインディケータ
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
- 任意の製品と時間軸のため
- 期間のメイン変数ParabolicSARPeriod
指標の主な計算は9行で構成されています。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1832
